"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом

Теги ливерпульмохамед салах

"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о продлении контракта с лидером своих атак Мохамедом Салахом.

"Ливерпуль" может подтвердить, что Мохамед Салах подписал новый долгосрочный контракт с клубом", - сказано в заявлении мерсисайдцев.

По новому соглашению оклад вингера вырастет до 200 тысяч евро в неделю. При этом сумма отступных в новом контракте Салаха с клубом не прописана, поэтому "красные" будут вправе сами устанавливать цену на игрока, в случае его продажи.

Египтянин перебрался на "Энфилд" летом прошлого года. В 52 матчах прошлого сезона за клуб он забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач.

Напомним, "Барселона" готова обменять Ракитича в "Ливерпуль". | soccernews.ru

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