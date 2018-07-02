"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Салахом

"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о продлении контракта с лидером своих атак Мохамедом Салахом.

"Ливерпуль" может подтвердить, что Мохамед Салах подписал новый долгосрочный контракт с клубом", - сказано в заявлении мерсисайдцев.

По новому соглашению оклад вингера вырастет до 200 тысяч евро в неделю. При этом сумма отступных в новом контракте Салаха с клубом не прописана, поэтому "красные" будут вправе сами устанавливать цену на игрока, в случае его продажи.

Египтянин перебрался на "Энфилд" летом прошлого года. В 52 матчах прошлого сезона за клуб он забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач.

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