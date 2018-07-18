"Ливерпуль" объявил о продлении контракта с юным талантом



Нападающий Риан Брюстер подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Сроки нового соглашения не разглашаются. Известно лишь то, что оно является долгосрочным.

18-летний Брюстер выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, но пока что не провел ни одного матча за первую команду.

В минувшем сезоне он провел 11 матчей за резервный состав, забил 5 мячей и отдал семь голевых передач.

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