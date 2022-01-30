"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

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Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

Вингер сборной Колумбии и "Порту" Луис Диас стал футболистом английского "Ливерпуля", сообщает официальный сайт "красных".

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем" после прохождения медицинского обследования и согласования условий личного контракта.

Диас прибудет в Мерсисайд, как только он сыграет за сборную Колумбии, которая встретится с Аргентиной в отборочном матче чемпионата мира во вторник вечером.

Он провел два с половиной сезона в "Порту", где сыграл 125 матчей и забил 41 гол. В "Ливерпуле" Диас будет играть под 23-м номером.

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