"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса
Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Вингер сборной Колумбии и "Порту" Луис Диас стал футболистом английского "Ливерпуля", сообщает официальный сайт "красных".
25-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем" после прохождения медицинского обследования и согласования условий личного контракта.
Диас прибудет в Мерсисайд, как только он сыграет за сборную Колумбии, которая встретится с Аргентиной в отборочном матче чемпионата мира во вторник вечером.
Он провел два с половиной сезона в "Порту", где сыграл 125 матчей и забил 41 гол. В "Ливерпуле" Диас будет играть под 23-м номером.
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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