"Ливерпуль" объявил о трансфере Минамино

Форвард "Ред Булл Зальцбург" Такуми Минамино перешёл в "Ливерпуль", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия контракта не разглашаются.

Ранее стало известно, что "красные" заплатят за японца 8,5 миллионов евро. Это отступные в его договоре с "быками".

24-летний Минамино выступал за "РБ Зальцбург" с 2015 года, сыграл 199 матчей, забил 64 гола и сделал 44 ассиста.

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