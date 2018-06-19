"Ливерпуль" объявил о возвращении Короля

Теги ливерпульегипетмохамед салах

"Ливерпуль" объявил о возвращении Короля
Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах играет в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 против России (0:0, перерыв).

"Король вернулся", – написала пресс-служба английского клуба в официальном клубном инстаграме.

 

The King is back. #LFC #Egypt #Salah #LiverpoolFC #WorldCup

Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Напомним, что 26-летний Салах из-за травмы плеча пропустил почти месяц.

Не пропустите: Салах сыграет в основе Египта в матче с Россией. | http://soccernews.ru

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