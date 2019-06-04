"Ливерпуль" объявил об уходе двух игроков

"Ливерпуль" на своём официальном сайте подтвердил уход из клуба защитника Альберто Морено и форварда Дэниела Старриджа.

У обоих футболистов истекли контракты с "красными" и они получили статус свободных агентов.

26-летний Морено выступал за "Ливерпуль" с лета 2014 года, в его активе 141 матч и 3 гола. 29-летний Старридж присоединился к "скаузерам" в январе 2013 года, сыграл 160 поединков и забил 67 мячей.

В минувшую субботу испанец и англичанин выиграли единственный трофей в составе мерсисайдской команды - Лигу Чемпионов.

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