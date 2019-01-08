"Ливерпуль" объявил об уходе хавбека в "Рединг"

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Ови Эджарии в "Рединг".

Речь идёт об аренде сроком на полгода. Об опции выкупа в договоре между клубами ничего не сообщается.

Стоит отметить, что первую половину текущего сезона Эджария провёл в "Рейнджерс", сыграл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Трансферная стоимость 21-летнего англичанина оценивается в 900 тысяч евро.

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