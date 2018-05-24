"Ливерпуль" объявил заявку на финал Лиги Чемпионов

Тренерский штаб "Ливерпуля" во главе с Юргеном Клоппом назвал заявку на финал Лиги Чемпионов.

В заявку вошли: Кариус, Клайн, ван Дейк, Вейналдум, Ловрен, Милнер, Фирмино, Салах, Хендерсон, Клаван, Морено, Мане, Лаллана, Миньоле, Джан, Робертсон, Ингс, Соланке, Филипс, Джонс, Уорд, Вудберн, Александер-Арнольд, Камашу.

Напомним, что поединок между "Реалом" и "Ливерпулем" состоится 26 мая в Киеве.

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