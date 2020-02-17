"Ливерпуль" объявил заявку на матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
21 футболист "Ливерпуля" вошел в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.
Вратари: Алиссон Бекер, Адриан, Кевин Келлехер
Защитники: Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Трент Александер-Арнолд, Деян Ловрен, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип
Полузащитники: Жоржиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Фабиньо, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Адам Лаллана
Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Дивок Ориги
Матч "Атлетико" - "Ливерпуль" состоится 18 февраля в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи в 23:00 мск.
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