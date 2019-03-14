"Ливерпуль" обыграл "Баварию" и пробился в 1/4 финала Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Баварию" и вышел в четвертьфинал. Счет открыл Садио Мане, но затем мюнхенцы отыгрались благодаря автоголу Жоэля Матипа. Впрочем, во втором тайме Вирджил ван Дейк вновь вывел гостей вперед, а в концовке матча Мане, оформив дубль, установил окончательный счет.

"Бавария" Германия – "Ливерпуль" Англия - 1:3 (1:1) - первый матч - 0:0

Голы: Мане, 26 - 0:1, Матип, 39 (автогол) - 1:1, ван Дейк, 69 - 1:2, Мане, 84 - 1:3.

"Бавария": Нойер, Зюле, Алаба, Рафинья, Хуммельс, Мартинес (Горетцка, 72), Алькантара, Хамес (Саншеш, 79), Гнабри, Рибери (Коман, 61), Левандовски.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер, Хендерсон (Фабиньо, 13), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино.

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