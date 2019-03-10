"Ливерпуль" обыграл "Бернли" благодаря дублям Фирмино и Мане
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 4:2. Победу ливерпульцам принесли дубли Фирмино и Мане. У гостей отличились Вествуд и Гудмундссон.
Благодаря победу мерсисайцы сократили отставание от лидирующего "Манчестер Сити" до одного очка.
"Ливерпуль" – "Бернли" - 4:2 (2:1)
Голы: Вествуд, 6 - 0:1, Фирмино, 19 - 1:1, Мане, 29 - 2:1, Фирмино, 67 - 3:1, Гудмундссон, 90 - 3:2, Мане, 90 - 4:2
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд (Старридж, 86), Робертсон, Вейналдум (Хендерсон, 68), Лаллана (Кейта, 77), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14