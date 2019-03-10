"Ливерпуль" обыграл "Бернли" благодаря дублям Фирмино и Мане

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"Ливерпуль" обыграл "Бернли" благодаря дублям Фирмино и Мане

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Бернли" со счетом 4:2. Победу ливерпульцам принесли дубли Фирмино и Мане. У гостей отличились Вествуд и Гудмундссон.

Благодаря победу мерсисайцы сократили отставание от лидирующего "Манчестер Сити" до одного очка.

"Ливерпуль" – "Бернли" - 4:2 (2:1)
Голы: Вествуд, 6 - 0:1, Фирмино, 19 - 1:1, Мане, 29 - 2:1, Фирмино, 67 - 3:1, Гудмундссон, 90 - 3:2, Мане, 90 - 4:2

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд (Старридж, 86), Робертсон, Вейналдум (Хендерсон, 68), Лаллана (Кейта, 77), Фабиньо, Мане, Салах, Фирмино.

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