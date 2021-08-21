"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ

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"Ливерпуль" обыграл "Бернли" во 2-м туре АПЛ

Фото твиттер АПЛ

В рамках 2-го тура АПЛ "Ливерпуль" на своём поле взял верх над "Бернли", забив по голу в каждом из таймов.

"Красные" выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Диогу Жоты и Садио Мане.

"Ливерпуль" – "Бернли" - 2:0

Голы: 1:0 – 18 Жота, 2:0 – 69 Мане.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Гомес, 90), Хендерсон, Кейта (Тиаго Алькантара, 81), Эллиотт, Салах, Мане, Жота (Фирмино, 81).

"Бернли": Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Питерс, 79), Корк, Браунхилл, Вуд (Родригес, 75), Барнс, Макнил.

"Ливерпуль" набрал 6 очков в 2 стартовых турах Премьер-лиги, а "Бернли" начал сезон с 2 поражений.

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