"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" в матче АПЛ

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"Ливерпуль" обыграл "Борнмут" в матче АПЛ

В рамках 29-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Борнмутом".

Мерсисайдцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков, при этом у "горожан" две игры в запасе.

"Ливерпуль" - "Борнмут" 2:1

Голы: Уилсон, 9 - 0:1, Салах, 25 - 1:1, Мане, 33 - 2:1

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд, Вейналдум, Милнер, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 84), Мане, Салах, Фирмино.

"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Кук (Симпсон, 19), Смит, Стэйси, Кук, Биллинг, Фрэйзер, Лерма (Гослинг, 80), Станислас (Соланке, 68), Уилсон.

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