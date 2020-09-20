"Ливерпуль" обыграл "Челси" благодаря дублю Мане

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" в гостях победил "Челси" со счетом 2:0. Победу мерсисайдцам принес дубль сенегальского нападающего Садио Мане. Стоит отметить, что "Челси" весь второй тайм играл вдесятером из-за удаления Андреаса Кристенсена.

Благодаря победе "Ливерпуль" вышел на третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Челси" опустился на 10-ю позицию.

"Челси" Лондон - "Ливерпуль" Ливерпуль - 0:2 (0:0)

Голы: Мане, 50 - 0:1, Мане, 54 - 0:2

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Джеймс, Зума, Кристенсен, Канте, Ковачич, Маунт, Жоржиньо, Хавертц (Томори, 46), Вернер.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Кейта (Милнер, 64), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 46), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино.

Удаление: Кристенсен (45).

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