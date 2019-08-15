"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Счет был открыт на 36-й минуте нападающим "синих" Оливье Жиру. Ответный гол был забит на 48-й минуте полузащитником мерсисайдцев Садио Мане, и спустя полчаса, в дополнительное время, он забил второй гол. Однако через 6 минут Жоржиньо с пенальти сравнял счет.

В серии пенальти сильнее оказался "Ливерпуль".

"Ливерпуль" - "Челси" - 2:2 (5:4)

Голы: Жиру, 36 - 0:1, Мане, 48 - 1:1, Мане, 95 - 1:2, Жоржиньо, 101 - 2:2.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Матип, Робертсон (Александер-Арнолд, 90), Гомес, Хендерсон, Милнер (Вейналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Фабиньо, Мане (Ориги, 103), Салах.

"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли, 101), Жоржиньо, Пулишич (Маунт, 74), Канте, Педро, Жиру (Абрахам, 74).

Таким образом, "Ливерпуль" стал обладателем Суперкубка УЕФА.

А еще: Перишич сказал, что для успеха в Лиге чемпионов командам необходимы хорватские футболисты| http://soccernews.ru