"Ливерпуль" обыграл "Челси" и стал обладателем Суперкубка УЕФА
Счет был открыт на 36-й минуте нападающим "синих" Оливье Жиру. Ответный гол был забит на 48-й минуте полузащитником мерсисайдцев Садио Мане, и спустя полчаса, в дополнительное время, он забил второй гол. Однако через 6 минут Жоржиньо с пенальти сравнял счет.
В серии пенальти сильнее оказался "Ливерпуль".
"Ливерпуль" - "Челси" - 2:2 (5:4)
Голы: Жиру, 36 - 0:1, Мане, 48 - 1:1, Мане, 95 - 1:2, Жоржиньо, 101 - 2:2.
"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Матип, Робертсон (Александер-Арнолд, 90), Гомес, Хендерсон, Милнер (Вейналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Фирмино, 46), Фабиньо, Мане (Ориги, 103), Салах.
"Челси": Аррисабалага, Зума, Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли, 101), Жоржиньо, Пулишич (Маунт, 74), Канте, Педро, Жиру (Абрахам, 74).
Таким образом, "Ливерпуль" стал обладателем Суперкубка УЕФА.
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