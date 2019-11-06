"Ливерпуль" обыграл "Генк", а "Наполи" и "Ред Булл" закончили ничьей в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Генк" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей голы забили Джорджиньо Вайналдум и Алекс Окслейд-Чемберлен. У гостей отметился Мбвана Самата.

В параллельном матче группы E "Наполи" и "Ред Булл" сыграли вничью.

"Ливерпуль" - "Генк" - 2:1 (1:1)

Голы: Вайналдум, 14 - 1:0, Саматта, 41 - 1:1, Окслейд-Чемберлен, 53 - 2:1.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Милнер, Фабинью, Вайналдум, Кейта (Робертсон, 74), Окслейд-Чемберлен (Мане, 75), Салах, Ориги (Роберту Фирмину, 89).

"Генк": Куке, Куэста, Девас, Лукуми, Де Норре (Онуачу, 85), Мехле, Хейнен, Берге, Хрошовски (Бонгонда, 85), Саматта, Ито (Ндонгала, 68).

"Наполи" - "Ред Булл" - 1:1 (1:1)

Голы: Холанд, 11 (пенальти) - 0:1, Лосано, 43 - 1:1

"Наполи»: Мерет, Мариу Руй (Луперто, 46), Максимович, Кулибали, Ди Лоренцо, Зелиньски, Руис, Кальехон, Мертенс (Милик, 73), Инсинье, Лосано (Льоренте, 86).

"Ред Булл": Коронел, Ульмер, Вебер, Онгене, Понграчич (Мвепу, 46), Кристенсен, Юнузович, Собослои, Минамино (Ашимеру, 61), Хван Хи Чхан, Холанн (Дака, 75).

Таким образом, "Ливерпуль" с 9 очками возглавляет группу, "Наполи", набрав 8 баллов, занимает 2 строчку. "Ред Булл" с 4 баллами - на 3 месте, а "Генк" на последней строчке с 1 баллом.

Следующие матчи команд в Лиге Чемпионов состояться 27 ноября.

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