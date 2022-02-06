"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в Кубке Англии
Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в матче 4-го раунда Кубка Англии.
"Ливерпуль" - "Кардифф" - 3:1
Голы: Жота, 53 - 1:0, Минамино, 68 - 2:0, Эллиот, 76 - 3:0, Колуилл, 80 - 3:1.
"Ливерпуль" - Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78), Кейта (Эллиотт, 58), Джонс (Диас, 58), Фирмино, Минамино (Милнер, 69), Диогу Жота.
"Кардифф" - Филлипс, Ын, Флинт, Денем, Макгиннесс, Бэган, Пэк, Волкс (Дойл, 69), Кинг (Колуилл, 69), Коллинз (Хьюджилл, 58), Харрис (Дэвис, 58).
Также не пропустите: Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Араухо не хочет уходить из "Барселоны"
-
Тиль возглавил бомбардирскую гонку в Нидерландах. Он принадлежит "Спартаку"
-
"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в Кубке Англии
-
"Аталанта" сенсационно проиграла "Кальяри" в Серии А
-
Тома Менье сравнил Мбаппе с Холандом
-
Президент УЕФА высказался о финансовом фэйр-плей
-
Соболев поделился мнением о результатах "Спартака" в товарищеских матчах
-
"Ювентус" хочет подписать Дембеле свободным агентом
-
Ройс дал совет Холанду по поводу его будущего
-
Гави отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте
-
Сауль может вернуться в "Атлетико"
-
Стало известно, почему Зюле отказался продлевать контракт с "Баварией"
-
Отец Холанда уже давно составляет ежедневный план для сына в "Реале"
-
Тедеско прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Клопп высказался о Мане и Салахе
-
Фелипе может остаться в "Атлетико" еще на два года
-
Президент "Баварии" высказался о Холанде в мюнхенском клубе
-
Хави одержим трансфером Кунде в "Барселону"
-
Кейн в восторге от Конте
-
Нагельсманн прокомментировал победу над "Лейпцигом" Тедеско