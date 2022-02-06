"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

"Ливерпуль" обыграл "Кардифф" в матче 4-го раунда Кубка Англии.

"Ливерпуль" - "Кардифф" - 3:1

Голы: Жота, 53 - 1:0, Минамино, 68 - 2:0, Эллиот, 76 - 3:0, Колуилл, 80 - 3:1.

"Ливерпуль" - Келлехер, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70), Хендерсон (Тиаго Алькантара, 78), Кейта (Эллиотт, 58), Джонс (Диас, 58), Фирмино, Минамино (Милнер, 69), Диогу Жота.

"Кардифф" - Филлипс, Ын, Флинт, Денем, Макгиннесс, Бэган, Пэк, Волкс (Дойл, 69), Кинг (Колуилл, 69), Коллинз (Хьюджилл, 58), Харрис (Дэвис, 58).

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