"Ливерпуль" обыграл "Кардифф", вернувшись на первое место в АПЛ

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кардифф" со счетом 2:0. Победу мерсисайдскому клубу принесли голы Жоржиньо Вейналдума и Джеймса Милнера.

Благодаря победе "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Манчестер Сити" на два очка, но у конкурента есть матч в запасе. "Кардифф" остался в зоне вылета на 18-м месте.

"Кардифф" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Вейналдум, 57 - 0:1, Милнер, 81 (с пенальти) - 0:2

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Александер-Арнолд, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 71; Милнер, 75), Мане, Салах, Фирмино.

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