"Ливерпуль" обыграл "Кардифф", вернувшись на первое место в АПЛ
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кардифф" со счетом 2:0. Победу мерсисайдскому клубу принесли голы Жоржиньо Вейналдума и Джеймса Милнера.
Благодаря победе "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая "Манчестер Сити" на два очка, но у конкурента есть матч в запасе. "Кардифф" остался в зоне вылета на 18-м месте.
"Кардифф" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)
Голы: Вейналдум, 57 - 0:1, Милнер, 81 (с пенальти) - 0:2
"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Александер-Арнолд, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 71; Милнер, 75), Мане, Салах, Фирмино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|86
|2
|Ливерпуль
|34
|85
|3
|Тоттенхэм
|34
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Эвертон
|35
|49
|8
|Уотфорд
|34
|49
|9
|Лестер Сити
|35
|48
|10
|Вулверхэмптон
|34
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|13
|Борнмут
|35
|41
|14
|Кристал Пэлас
|34
|39
|15
|Бернли
|34
|39
|16
|Саутгемптон
|34
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|34
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14