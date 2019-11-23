"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ

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"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Победу мерсисайдцами принесли голы Садио Мане и Роберто Фирмино. В составе "орлов" отличился Уилфрид Заа.

"Ливерпуль" одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" опустился на 14-ю позицию.

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:2 (0:0)
Голы: Мане, 49 - 0:1, Заа, 82 - 1:1, Фирмино, 85 - 1:2

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 64), Хендерсон (Милнер, 79), Мане, Фирмино.

"Эвертон" – "Норвич" - 0:1 (0:0)
Гол: Кэнтуэлл, 54 - 0:1

"Борнмут" – "Вулверхэмптон" - 1:2 (0:2)
Голы: Моутинью, 21 - 0:1, Хименес, 31 - 0:2, Кук, 59 - 1:2

"Уотфорд" – "Бернли" - 0:1 (0:0)
Гол: Вуд, 53 - 0:1

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8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
10 Борнмут Борнмут 12 16
11 Бернли Бернли 12 15
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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