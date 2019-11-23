"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ
В матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Победу мерсисайдцами принесли голы Садио Мане и Роберто Фирмино. В составе "орлов" отличился Уилфрид Заа.
"Ливерпуль" одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" опустился на 14-ю позицию.
"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:2 (0:0)
Голы: Мане, 49 - 0:1, Заа, 82 - 1:1, Фирмино, 85 - 1:2
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 64), Хендерсон (Милнер, 79), Мане, Фирмино.
"Эвертон" – "Норвич" - 0:1 (0:0)
Гол: Кэнтуэлл, 54 - 0:1
"Борнмут" – "Вулверхэмптон" - 1:2 (0:2)
Голы: Моутинью, 21 - 0:1, Хименес, 31 - 0:2, Кук, 59 - 1:2
"Уотфорд" – "Бернли" - 0:1 (0:0)
Гол: Вуд, 53 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|12
|34
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|12
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Тоттенхэм
|13
|17
|7
|Арсенал Лондон
|12
|17
|8
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|9
|Вулверхэмптон
|12
|16
|10
|Борнмут
|12
|16
|11
|Бернли
|12
|15
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|13
|Кристал Пэлас
|12
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7