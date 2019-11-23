"Ливерпуль" обыграл "Кристал Пэлас", одержав 12-ю победу в 13-ти матчах АПЛ

В матче 13-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:1. Победу мерсисайдцами принесли голы Садио Мане и Роберто Фирмино. В составе "орлов" отличился Уилфрид Заа.

"Ливерпуль" одержал 12-ю победу в нынешнем сезоне и продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" опустился на 14-ю позицию.

"Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" - 1:2 (0:0)

Голы: Мане, 49 - 0:1, Заа, 82 - 1:1, Фирмино, 85 - 1:2

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Вейналдум, Фабиньо, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 64), Хендерсон (Милнер, 79), Мане, Фирмино.

"Эвертон" – "Норвич" - 0:1 (0:0)

Гол: Кэнтуэлл, 54 - 0:1

"Борнмут" – "Вулверхэмптон" - 1:2 (0:2)

Голы: Моутинью, 21 - 0:1, Хименес, 31 - 0:2, Кук, 59 - 1:2

"Уотфорд" – "Бернли" - 0:1 (0:0)

Гол: Вуд, 53 - 0:1

Не пропустите: "Тоттенхэм" выиграл в первом матче при Моуринью, обыграв "Вест Хэм". | http://soccernews.ru