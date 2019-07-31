"Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче

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"Ливерпуль" обыграл "Лион" в товарищеском матче

"Ливерпуль" переиграл "Лион" в товарищеском матче (3:1).

В составе победителей голами отметились Роберто Фирмино и Харри Уилсон, еще один гол в свои ворота в активе Йоахима Андерсена

"Ливерпуль" - "Лион" - 3:1 (2:1)

Голы: Депай, 4 (с пенальти) - 0:1, Роберту Фирмину, 17 - 1:1, Андерсен, 21 (в свои ворота) - 2:1, Уилсон, 53 - 3:1.

"Ливерпуль": Алиссон (Миньоле, 62), Хувер (ван дер Берг, 46. Александр-Арнолд, 62), Гомес (Матип, 62), Ловрен (ван Дейк, 62), Кейта (Льюис, 46. Фабинью, 62), Лаллана (Вайналдум, 62), Ларуси (Робертсон, 62), Шачири (Милнер, 30. Ориги, 62), Роберту Фирмину (Брюстер, 31. Хендерсон, 62), Салах (Данкан, 46. Окслейд-Чемберлен, 63), Уилсон (Эллиотт, 63).

"Лион": Антони Лопеш (Тэтэрушану, 46), Дюбуа (Тете, 63), Марсал (Рафаэл да Силва, 22), Денайер (Марселу, 46), Андерсен (Соле, 65), Жан Лукас (Диоп, 46), Тиагу Мендес (Тузар, 46), Ауар (Фофана, 75), Депай (Какере, 63), Траоре (Китала, 63), Дембеле (Гуири, 66).
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