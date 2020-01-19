"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Счет на 14-й минуте открыл голландский защитник Вирджил ван Дейк. В концовке встречи преимущество "красных" увеличил Мохамед Салах.
"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очка из 66 возможных. "Манчестер Юнайтед" остался на пятой позиции.
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)
Голы: ван Дейк, 14 - 1:0, Салах, 90+3 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Вейналдум, Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Уильямс (Гринвуд, 74), Шоу, Матич, Джеймс, Фред, Перейра (Мата, 74), Марсьяль, Магуайр.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Манчестер Сити
|23
|48
|3
|Лестер Сити
|23
|45
|4
|Челси
|23
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Вулверхэмптон
|23
|34
|7
|Шеффилд Юнайтед
|23
|33
|8
|Тоттенхэм
|23
|31
|9
|Кристал Пэлас
|23
|30
|10
|Арсенал Лондон
|23
|29
|11
|Эвертон
|23
|29
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|29
|13
|Саутгемптон
|23
|28
|14
|Бернли
|23
|27
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|25
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|23
|17
|Уотфорд
|23
|23
|18
|Астон Вилла
|23
|22
|19
|Борнмут
|23
|20
|20
|Норвич Сити
|23
|17