"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0. Счет на 14-й минуте открыл голландский защитник Вирджил ван Дейк. В концовке встречи преимущество "красных" увеличил Мохамед Салах.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 64 очка из 66 возможных. "Манчестер Юнайтед" остался на пятой позиции.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: ван Дейк, 14 - 1:0, Салах, 90+3 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, Гомес, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 66), Вейналдум, Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Линделеф, Уильямс (Гринвуд, 74), Шоу, Матич, Джеймс, Фред, Перейра (Мата, 74), Марсьяль, Магуайр.

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