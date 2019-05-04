"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды

"Ливерпуль" в матче 37-го тура АПЛ вырвал победу у "Ньюкасла" в матче 37-го тура чемпионата Англии.

"Ньюкасл" - "Ливерпуль" - 2:3.

Голы: ван Дейк, 13 - 0:1, Атсу, 20 - 1:1 Салах, 28 - 1:2, Рондон, 54 - 2:2, Ориги, 86 - 3:2.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Шер (Муто, 90), Хэйден, Ритчи, Ки Сон Ен, Атсу, Рондон, Перес.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 66), Хендерсон, Мане, Салах(Ориги, 73), Старридж.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднялся на 1 место в турнирной таблице чемпионата Англии, обгоняя ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 2 очка.

Мерсисайдцы в последнем матче сезона встретятся с "Вулверхэмптоном". Игра состоится 12 мая.

Не пропустите: Гвардиола: "Не думаю, что на "Ливерпуль" повлияло поражение в матче с "Барселоной"| http://soccernews.ru