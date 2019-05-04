"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды

Теги ливерпульньюкасл юнайтедманчестер ситивулверхэмптон

"Ливерпуль" обыграл "Ньюкасл", который отыгрывался дважды

"Ливерпуль" в матче 37-го тура АПЛ вырвал победу у "Ньюкасла" в матче 37-го тура чемпионата Англии.

"Ньюкасл" - "Ливерпуль" - 2:3.

Голы: ван Дейк, 13 - 0:1, Атсу, 20 - 1:1 Салах, 28 - 1:2, Рондон, 54 - 2:2, Ориги, 86 - 3:2.

"Ньюкасл": Дубравка, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Шер (Муто, 90), Хэйден, Ритчи, Ки Сон Ен, Атсу, Рондон, Перес.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 66), Хендерсон, Мане, Салах(Ориги, 73), Старридж.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" поднялся на 1 место в турнирной таблице чемпионата Англии, обгоняя ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 2 очка.

Мерсисайдцы в последнем матче сезона встретятся с "Вулверхэмптоном". Игра состоится 12 мая.

Не пропустите: Гвардиола: "Не думаю, что на "Ливерпуль" повлияло поражение в матче с "Барселоной"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России

Дзюба, Кокорин, Лунев и еще 17 игроков "Зенита", которые впервые стали чемпионами России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 37 94
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон Эвертон 37 53
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 49
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут Борнмут 37 45
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 37 42
15 Бернли Бернли 37 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 37 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 37 31
19 Фулхэм Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов