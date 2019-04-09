"Ливерпуль" обыграл "Порту" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

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"Ливерпуль" обыграл "Порту" в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Порту" в домашнем матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Счет был открыт на 5-й минуте игроком хозяев Наби Кейта. Победный гол забил Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" - "Порту" - 2:0

Голы: Кейта, 5 - 1:0, Фирмино, 26 - 2:0.

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Ловрен, Александер-Арнолд, Хендерсон, Милнер, Кейта, Фабиньо, Мане (Ориги, 73), Салах, Фирмино (Старридж, 82).

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Макси Перейра (Фернандо, 77), Эдер Милитао, Оливер Торрес (Бруну Кошта, 73), Данилу Перейра, Марега, Отавио, Корона, Соарес (Браими, 62).

Ответный матч состоится 17 апреля. Начало - в 22:00 (мск).

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