"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ

Представляем результаты матчей 2-го тура АПЛ.

"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Мане, 45 - 0:1, Фирмино, 71 - 0:2, Ингз, 83 - 1:2

"Саутгемптон": Ганн, Валери, Вестергор, Беднарек, Бертран (Дженепо, 77), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ромеу (Ингз, 64), Йосида, Адамс (Армстронг, 68).

"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Милнер (Фабиньо, 74), Мане, Салах (Ориги, 79), Фирмино.


"Эвертон" - "Уотфорд" 1:0

Гол: Бернард, 10 - 1:0

"Эвертон": Пикфорд, Мина, Кин, Коулмэн, Динь (Холгейт, 73), Гбамен, Андре Гомеш, Сигурдссон, Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 63), Кэлверт-Льюин (Кин, 72).

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Доусон, Кэткарт, Холебас, Капу (Грэй, 83), Хьюз (Уэлбек, 67), Перейра, Дукуре, Деулофеу (Клеверли, 79), Дини.


"Брайтон" - "Вест Хэм" 1:1

Голы: Эрнандес, 61 - 0:1, Троссард, 65 - 1:1

"Брайтон": Райан, Берн, Даффи, Данк, Монтойя, Проппер, Марч, Стивенс, Гросс (Мопе, 67), Троссард (Муй, 85), Мюррей (Андоне, 74).

"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Диоп, Райс, Снодграсс, Лансини, Уилшер (Антонио, 46), Форнальс (Ярмоленко, 77), Эрнандес (Санчес, 83).


"Астон Вилла" - "Борнмут" 1:2

Голы: Кинг (пен), 2 - 0:1, Уилсон, 12 - 0:2, Дуглас Луис, 71 - 1:2

"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Мингз, Грилиш, Макгинн, Трезеге, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хота, 75), Уэсли.

"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Дэниэлс, Кук, Уилсон (Соланке, 76), Биллинг (Серман, 46), Фрэйзер, Лерма, Уилсон, Кинг.


"Норвич" - "Ньюкасл" 3:1

Голы: Пукки, 32 - 1:0, Пукки, 63 - 2:0, Пукки, 75 - 3:0, Шелви, 90 - 3:1

"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Льюис, Хэнли, Трибулл (Тетти, 87), Кэнтуэлл, Штиперманн (Вранчич, 84), Ляйтнер, Буэндиа, Пукки.

"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Ласселс, Шер, Крафт, Хэйден, Ритчи, Шелви, Ки Сон Ен (Лонгстафф, 74), Альмирон, Жоэлинтон (Муто, 67).

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пукки, 32 - 1:0, Пукки, 63 - 2:0, Пукки, 75 - 3:0.Хорош!

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