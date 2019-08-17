"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ
Представляем результаты матчей 2-го тура АПЛ.
"Саутгемптон" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Мане, 45 - 0:1, Фирмино, 71 - 0:2, Ингз, 83 - 1:2
"Саутгемптон": Ганн, Валери, Вестергор, Беднарек, Бертран (Дженепо, 77), Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд, Ромеу (Ингз, 64), Йосида, Адамс (Армстронг, 68).
"Ливерпуль": Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Милнер (Фабиньо, 74), Мане, Салах (Ориги, 79), Фирмино.
"Эвертон" - "Уотфорд" 1:0
Гол: Бернард, 10 - 1:0
"Эвертон": Пикфорд, Мина, Кин, Коулмэн, Динь (Холгейт, 73), Гбамен, Андре Гомеш, Сигурдссон, Бернард, Ришарлисон (Уолкотт, 63), Кэлверт-Льюин (Кин, 72).
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Доусон, Кэткарт, Холебас, Капу (Грэй, 83), Хьюз (Уэлбек, 67), Перейра, Дукуре, Деулофеу (Клеверли, 79), Дини.
"Брайтон" - "Вест Хэм" 1:1
Голы: Эрнандес, 61 - 0:1, Троссард, 65 - 1:1
"Брайтон": Райан, Берн, Даффи, Данк, Монтойя, Проппер, Марч, Стивенс, Гросс (Мопе, 67), Троссард (Муй, 85), Мюррей (Андоне, 74).
"Вест Хэм": Фабианьски, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Диоп, Райс, Снодграсс, Лансини, Уилшер (Антонио, 46), Форнальс (Ярмоленко, 77), Эрнандес (Санчес, 83).
"Астон Вилла" - "Борнмут" 1:2
Голы: Кинг (пен), 2 - 0:1, Уилсон, 12 - 0:2, Дуглас Луис, 71 - 1:2
"Астон Вилла": Хитон, Энгельс, Аль-Мухаммади, Тэйлор, Мингз, Грилиш, Макгинн, Трезеге, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хота, 75), Уэсли.
"Борнмут": Рэмсдейл, Аке, Смит, Дэниэлс, Кук, Уилсон (Соланке, 76), Биллинг (Серман, 46), Фрэйзер, Лерма, Уилсон, Кинг.
"Норвич" - "Ньюкасл" 3:1
Голы: Пукки, 32 - 1:0, Пукки, 63 - 2:0, Пукки, 75 - 3:0, Шелви, 90 - 3:1
"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Льюис, Хэнли, Трибулл (Тетти, 87), Кэнтуэлл, Штиперманн (Вранчич, 84), Ляйтнер, Буэндиа, Пукки.
"Ньюкасл": Дубравка, Дамметт, Ласселс, Шер, Крафт, Хэйден, Ритчи, Шелви, Ки Сон Ен (Лонгстафф, 74), Альмирон, Жоэлинтон (Муто, 67).
Читайте также: Гол Обамеянга принёс "Арсеналу" победу над "Бернли". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты
-
Фанаты "Зенита" на матче с "Ахматом" вспомнили инцидент с ОМОНом
-
"Нант" и "Марсель" не выявили победителя
-
Модрич первый раз в карьере получил прямую красную карточку
-
2
"Реал" уверенно разобрался с "Сельтой" в первом туре Примеры
-
Три европейских клуба поборются за защитника "Барселоны"
-
"Ювентус" нацелился на форварда "Лиона"
-
"Спартак" показал, что было за кадром матча Лиги Европы с "Туном"
-
4-й тур УПЛ стартовал с двух ничьих
-
1
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и другие результаты 2-го тура АПЛ
-
"Байер" и "Боруссия" одержали победы в первом туре Бундеслиги
-
"Краснодар" добыл выездную победу над "Тамбовом"
-
Стали известны требования Рибери к "Локомотиву" по личному контракту
-
"Лига для середняков" и "чемпионат мира среди молодых тренеров"! Какой будет Бундеслига 2019/20?
-
ЦСКА просматривает защитника "Тамбова"
-
Кутателадзе прокомментировал свой переход в "Спартак"
-
Балотелли продолжит карьеру в "Брешии"
-
"Бавария" может отложить покупку Сане
-
Ренату Санчеш определился со своим будущим в "Баварии"
-
"Интер" недоволен, что вес Лукаку превысил 100 килограмм
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|2
|6
|2
|Манчестер Сити
|1
|3
|3
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|4
|Ливерпуль
|1
|3
|5
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|3
|6
|Бернли
|2
|3
|7
|Тоттенхэм
|1
|3
|8
|Борнмут
|1
|1
|9
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|10
|Кристал Пэлас
|1
|1
|11
|Эвертон
|1
|1
|12
|Лестер Сити
|1
|1
|13
|Вулверхэмптон
|1
|1
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|15
|Астон Вилла
|1
|0
|16
|Норвич Сити
|1
|0
|17
|Саутгемптон
|1
|0
|18
|Уотфорд
|1
|0
|19
|Челси
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0