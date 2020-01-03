"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 21-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Мохамед Салах и Садьо Мане.

"Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 4, - 1:0, Мане, 64 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон (Лаллана, 88), Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане (Ориги, 78), Салах (Эллиот, 90), Фирмино.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Башем, Иган, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 78), Флек, О`Коннелл, Муссе (Макберни, 65), Макголдрик (Шарп, 66).

"Ливерпуль" с 58 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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