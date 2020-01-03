"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

1 Теги ливерпульшеффилд юнайтед

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче 21-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей голами отметились Мохамед Салах и Садьо Мане.

"Ливерпуль" - "Шеффилд Юнайтед" - 2:0 (1:0)

Голы: Салах, 4, - 1:0, Мане, 64 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнолд, Робертсон (Лаллана, 88), Хендерсон, Вейналдум, Милнер, Мане (Ориги, 78), Салах (Эллиот, 90), Фирмино.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Башем, Иган, Болдок, Ландстрем, Норвуд (Бешич, 78), Флек, О`Коннелл, Муссе (Макберни, 65), Макголдрик (Шарп, 66).

"Ливерпуль" с 58 баллами занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Не пропустите: Салах 5 сезонов подряд забивает 10 и больше голов в чемпионатах| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

С победой!

Ответить

главное

Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Ибрагимович поделился впечатлениями от перехода в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов