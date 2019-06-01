"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов.

Счет был открыт на 2-ой минуте: в ворота "Тоттенхэма" был назначен пенальти, который реализовал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. На 87-й минуте Дивок Ориги забил второй гол за мерсисайдцев и поставил точку в матче.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 0:2.

Гол: Салах, 2 (пенальти) - 0:1, Дивок Ориги, 87 - 0:2.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли(Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Таким образом, "Ливерпуль" становится 6-кратным победителем Лиги чемпионов.

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