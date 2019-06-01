"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов

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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" и стал победителем Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финальном матче Лиги чемпионов.

Счет был открыт на 2-ой минуте: в ворота "Тоттенхэма" был назначен пенальти, который реализовал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах. На 87-й минуте Дивок Ориги забил второй гол за мерсисайдцев и поставил точку в матче.

"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - 0:2.

Гол: Салах, 2 (пенальти) - 0:1, Дивок Ориги, 87 - 0:2.

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Роуз, Триппьер, Вертонген, Алли(Льоренте, 82), Уинкс (Лукас Моура, 66), Сиссоко (Дайер, 74), Эриксен, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 62), Мане (Гомес, 90), Салах, Фирмино (Ориги, 58).

Таким образом, "Ливерпуль" становится 6-кратным победителем Лиги чемпионов.

А еще: Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала полуголая фанатка| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Если честно,то матч не оправдал ожидании,много ошибок и все испортило конечно Тоттэнхэму пенальти.

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lyavon
lyavon

Пою песни вмести с фанатами ливера.

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lyavon
lyavon

You Never Will Alone!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

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lyavon
lyavon

пардон

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lyavon
lyavon

YNWA

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lyavon
lyavon

INWA - на весь стадион! Мурашки по коже...

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lyavon
lyavon

Челси и Ливерпуль - на страже футбольного порядка Европы!

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lyavon
lyavon

Обожаю эту команду и этого тренера. Особенно после полу-финала ЛЧ.

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lyavon
lyavon

Браво Ливерпуль!!! Браво Клопп! Клопище!!!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Браво Ливерпуль, и особый респект Юргену Клопу. В этом году, Ливерпуль действительно лучший клуб мира. Хорошо, что забили второй, иначе токсичный глупец Хрыстя, ныл бы поводу пенальти. Тотенхем с его тренером, тоже огромные молодцы, ведь представить их в финале в начале сезона, было почти невозможно.

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Крош
Крош

Поздравляю!

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