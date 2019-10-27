"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии

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"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура чемпионата Англии

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в матче 10-го тура АПЛ.

В составе победителей голами отметились Джордан Хендерсон и Мохаммед Салах.

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" - 2:1

Голы: Кейн, 1 - 0:1, Хендерсон, 52 - 1:1, Салах, 75 (пенальти) - 2:1.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Вейналдум (Милнер, 77), Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах (Гомес, 85).

"Тоттенхэм": Гассанига, Роуз, Санчес, Алдервейрелд, Орье (Лукас Моура, 84), Уинкс (Ндомбеле, 63), Алли, Эриксен (Ло Чельсо, 88), Сиссоко, Сон Хын Мин, Кейн.

"Ливерпуль" продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 очков. У "Тоттенхэма" 12 баллов и 11 место.

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