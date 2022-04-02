"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" в АПЛ

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"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" в АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

"Ливерпуль" обыграл "Уотфорд" в матче 31-го тура АПЛ.

"Ливерпуль" - "Уотфорд" - 2:0

Голы: Жота, 22 - 1:0, Фабиньо (пен), 89 - 2:0.

"Ливерпуль" - Алиссон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Тиаго Алькантара, Джонс (Фабиньо, 62), Фирмино, Салах (Мане, 69), Диогу Жота.

"Уотфорд" - Фостер, Фемения, Кабаселе, Самир, Камара, Сиссоко, Куцка, Луза (Клеверли, 78), Сарр, Жоао Педро (Кинг, 78), Эрнандес (Деннис, 78).

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