"Ливерпуль" обыгрывает "Рому" после первого тайма

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"Ливерпуль" обыгрывает "Рому" после первого тайма

В первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" играет с "Ромой".

После первого тайма со счетом 2:0 выигрывает английский клуб.

Оба мяча на счету египетского форварда "красных" Мохамеда Салаха.

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