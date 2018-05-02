"Ливерпуль" обыгрывает "Рому" после первого тайма в полуфинале ЛЧ

После первого тайма ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" на выезде выигрывает у "Ромы" со счетом 2:1

Первый мяч был забит уже на девятой минуте, отличился форвард мерсисайдцев Садио Мане. Впрочем "Рома" быстро сумела отыграться благодаря автоголу Джеймса Милнера, которому мячом в голову попал его же одноклубник Трент Александр-Арнольд. Однако в середине тайма после ошибки Эдина Джеко в собственной штрафной, "красных" вновь вывел вперед Джорджиньо Вейналдум.

Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Рому" - 5:2.

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