"Ливерпуль" обжалует дисквалификацию Мане

"Ливерпуль" подаст апелляцию по дисквалификации форварда Садио Мане, сообщает The Times.

По сведениям издания, мерсисайдцы уверены, что нарушение Мане не заслуживает бана на три матча.

Напомним, что Мане в матче с "Манчестер Сити" ударил ногой в голову вратаря "горожан" Эдерсона.

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