"Ливерпуль" оценил Старриджа в 34 миллиона евро
"Ливерпуль" определился с ценой на нападающего Дэниэла Старриджа, сообщает Liverpool Echo.
По сведениям издания, мерсисайдский клуб готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно, но хочет получить за него не менее 34 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Саутгемптон", "Вест Хэм" и "Интер".
В этом сезоне 28-летний Старридж провел за "Ливерпуль" 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
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|Суонси Сити
|17
|12