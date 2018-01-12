"Ливерпуль" оценил Старриджа в 34 миллиона евро

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"Ливерпуль" оценил Старриджа в 34 миллиона евро
"Ливерпуль" определился с ценой на нападающего Дэниэла Старриджа, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, мерсисайдский клуб готов расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно, но хочет получить за него не менее 34 миллионов евро. Интерес к форварду проявляют "Саутгемптон", "Вест Хэм" и "Интер".

В этом сезоне 28-летний Старридж провел за "Ливерпуль" 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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