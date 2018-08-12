"Ливерпуль" одержал 500-ю победу в АПЛ

В матче первого тура чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" со счетом 4:0.

Эта победа стала 500-й для мерсисайдского клуба в матчах Премьер-лиги.

Чаще в АПЛ выигрывали только "Манчестер Юнайтед" (630), "Арсенал" (544) и "Челси" (530).

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