"Ливерпуль" одержал крупную победу в Кубке Англии

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 3-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Шрусбери" со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира.

Победу мерсисайдцам принесли дубль Фабиньо, а также голы Кейда Гордона и Роберто Фирмино. В составе гостей отличился Дэниэл Удо.

"Ливерпуль" – "Шрусбери" - 4:1 (2:1)

Голы: Удо, 27 - 0:1, Гордон, 34 - 1:1, Фабиньо, 44 (с пенальти) - 2:1, Фирмино, 78 - 3:1, Фабиньо, 90 - 4:1

"Ливерпуль": Келлехер, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 90), Фабиньо, Диксон-Боннер (Фирмино, 64), Мортон, Брэдли (Норрис, 90), Джонс, Уолтмен (Минамино, 46), Гордон (Фрауэндорф, 81).

"Шрусбери": Мароши, Эбанкс-Лэнделл, Пеннингтон, Нерс, Беннетт (Дэниэлс, 88), Лихи (Кэйтон, 90), Огбета (Пьер, 83), Дэвис, Вела, Боумэн (Блоксем, 83), Удо (Джанне, 83).

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