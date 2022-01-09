"Ливерпуль" одержал крупную победу в Кубке Англии
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 3-го раунда Кубка Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Шрусбери" со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира.
Победу мерсисайдцам принесли дубль Фабиньо, а также голы Кейда Гордона и Роберто Фирмино. В составе гостей отличился Дэниэл Удо.
"Ливерпуль" – "Шрусбери" - 4:1 (2:1)
Голы: Удо, 27 - 0:1, Гордон, 34 - 1:1, Фабиньо, 44 (с пенальти) - 2:1, Фирмино, 78 - 3:1, Фабиньо, 90 - 4:1
"Ливерпуль": Келлехер, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 90), Фабиньо, Диксон-Боннер (Фирмино, 64), Мортон, Брэдли (Норрис, 90), Джонс, Уолтмен (Минамино, 46), Гордон (Фрауэндорф, 81).
"Шрусбери": Мароши, Эбанкс-Лэнделл, Пеннингтон, Нерс, Беннетт (Дэниэлс, 88), Лихи (Кэйтон, 90), Огбета (Пьер, 83), Дэвис, Вела, Боумэн (Блоксем, 83), Удо (Джанне, 83).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18