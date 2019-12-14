"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ

В рамках 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Уотфордом".

"Красные" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая "Лестер" на 11 очков. Отметим, что это восьмая кряду победа "Ливерпуля" в АПЛ.

"Ливерпуль" - "Уотфорд" 2:0

Голы: Салах, 38 - 1:0, Салах, 90 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Хендерсон, Милнер, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70), Вейналдум (Робертсон, 59), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 88).

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Мариаппа, Кабаселе, Капу, Дукуре (Кина, 87), Хьюз, Сарр, Дини (Грэй, 75), Деулофеу.

Читайте также: Нападающий из провинции: как Иммобиле превратился в лучшего бомбардира Серии "А"? | http://soccernews.ru