"Ливерпуль" одержал очередную победу в АПЛ
В рамках 17-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Уотфордом".
"Красные" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая "Лестер" на 11 очков. Отметим, что это восьмая кряду победа "Ливерпуля" в АПЛ.
"Ливерпуль" - "Уотфорд" 2:0
Голы: Салах, 38 - 1:0, Салах, 90 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Хендерсон, Милнер, Шакири (Окслейд-Чемберлен, 70), Вейналдум (Робертсон, 59), Мане, Салах, Фирмино (Ориги, 88).
"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Мариаппа, Кабаселе, Капу, Дукуре (Кина, 87), Хьюз, Сарр, Дини (Грэй, 75), Деулофеу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|17
|9