"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков

1 Теги ливерпульманчестер юнайтед

"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубковФото: twitter.com/LFC

В перенесенной игре 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ливерпулю".

Благодаря победе мерсисайдцы вышли на пятое место, которое дает право на участие в Лиге Европы, от топ-4 их отделяет 4 очка. "МЮ" по-прежнему второй.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4

Голы: Бруну Фернандеш, 10 - 1:0, Диогу Жота, 34 - 1:1, Фирмино, 45 - 1:2, Фирмино, 47 - 1:3, Рэшфорд, 68 - 2:3, Салах, 90 - 2:4

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Линделеф, Байи (Матич, 86), Уан-Биссака, Мактомини, Погба, Фред (Гринвуд, 63), Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд.

"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Джонс, 74), Салах (Уильямс, 90), Тиаго Алькантара, Диогу Жота (Мане, 74), Фирмино.  

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сульшер не сказал парням ,что игра с Лестером закончилась)) Все отдыхают!! Ай да Сульшер ,лис хитрый ,не показывает тактику до финала ЛЕ. Решил проиграть все матчи и все ради финала!

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