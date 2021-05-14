"Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" и поднялся в зону еврокубков
Фото: twitter.com/LFC
В перенесенной игре 34-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Ливерпулю".
Благодаря победе мерсисайдцы вышли на пятое место, которое дает право на участие в Лиге Европы, от топ-4 их отделяет 4 очка. "МЮ" по-прежнему второй.
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 2:4
Голы: Бруну Фернандеш, 10 - 1:0, Диогу Жота, 34 - 1:1, Фирмино, 45 - 1:2, Фирмино, 47 - 1:3, Рэшфорд, 68 - 2:3, Салах, 90 - 2:4
"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Шоу, Линделеф, Байи (Матич, 86), Уан-Биссака, Мактомини, Погба, Фред (Гринвуд, 63), Бруну Фернандеш, Кавани, Рэшфорд.
"Ливерпуль": Алиссон, Филлипс, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Джонс, 74), Салах (Уильямс, 90), Тиаго Алькантара, Диогу Жота (Мане, 74), Фирмино.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18