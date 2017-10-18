"Ливерпуль" одержал самую крупную выездную победу в Лиге Чемпионов среди английских клубов

В матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" в гостях разгромил "Марибор" со счетом 7:0.

Эта победа стала самой крупной выездной в истории турнира для английских клубов.

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