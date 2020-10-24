"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"

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"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"

В матче 6-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед" со счетом 2:1. Счет открыл Сандер Берге, но затем победу мерсисайдцам принесли голы Роберто Фирмино и Диогу Жоты.

Благодаря победе "Ливерпуль" поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Шеффилд Юнайтед" остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Ливерпуль" – "Шеффилд Юнайтед" - 2:1 (1:1)
Голы: Берге, 13 (с пенальти) - 0:1, Фирмино, 41 - 1:1, Диогу Жота, 64 - 2:1

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Робертсон, Гомес, Фабиньо, Мане, Вейналдум, Диогу Жота, Хендерсон, Салах, Фирмино.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Болдок, Иган, Ампаду, Стивенс, Ландстрем, Берге, Осборн, Башем, Макберни, Брюстер (Берк, 54).

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