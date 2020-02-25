"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"

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"Ливерпуль" одержал яркую победу над "Вест Хэмом"

В матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:2. Победу мерсисайдскому клубу принесли голы Джорджиньо Вейналдума, Мохамеда Салаха и Садио Мане. В составе лондонцев отличились Исса Диоп и Пабло Форнальс. 

"Ливерпуль" продолжает уверенно лидировать в Премьер-лиге. Чтобы оформить чемпионство клубу осталось набрать 12 очков в оставшихся 11 матчах.

"Ливерпуль" – "Вест Хэм" - 3:2 (1:1)
Голы: Вейналдум, 9 - 1:0, Диоп, 12 - 1:1, Форнальс, 54 - 1:2, Салах, 68 - 2:2, Мане, 81 - 3:2

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Вейналдум, Фабиньо, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 57), Мане, Фирмино, Салах.

"Вест Хэм": Фабианьски, Крессуэлл, Диоп, Огбонна, Нгакиа, Снодграсс (Боуэн, 84), Райс, Соучек (Форнальс, 47), Фелипе Андерсон (Аллер, 65), Антонио, Нобл.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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