"Ливерпуль" одолел "Челси" и вернулся на первое место в АПЛ

В центральном поединке 34-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Челси".

Победу мерсисайдцам принесли голы Садио Мане и Мохамеда Салаха. "Ливерпуль" вновь сместил "Манчестер Сити" с первого места, а "Челси" остался на четвертой позиции.

"Ливерпуль" - "Челси" 2:0

Голы: Мане, 51 - 1:0, Салах, 53 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Мане, Фирмино, Салах.

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 40), Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Канте.

Предупреждение: Аспиликуэта (44).

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