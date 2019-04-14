"Ливерпуль" одолел "Челси" и вернулся на первое место в АПЛ
В центральном поединке 34-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Челси".
Победу мерсисайдцам принесли голы Садио Мане и Мохамеда Салаха. "Ливерпуль" вновь сместил "Манчестер Сити" с первого места, а "Челси" остался на четвертой позиции.
"Ливерпуль" - "Челси" 2:0
Голы: Мане, 51 - 1:0, Салах, 53 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Мане, Фирмино, Салах.
"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 40), Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Канте.
Предупреждение: Аспиликуэта (44).
Читайте также: "Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Наполи" добыл выездную победу над "Кьево" (видео голов)
-
1
"Ростов" обыграл "Спартак" в 23-м туре РПЛ
-
"Ювентус" хочет подписать Варана, однако "Реал" требует невероятную сумму
-
"Ливерпуль" одолел "Челси" и вернулся на первое место в АПЛ
-
"Вальядолид" - "Хетафе" - 2:2, "Атлетик" - "Райо Вальекано" - 3:2, "Реал Сосьедад" - "Эйбар" - 1:1 (видеообзоры матчей Примеры)
-
"Сент-Этьен" уверенно разобрался с "Бордо" и ворвался в еврокубковую зону
-
"Валенсия" - "Леванте": видеотрансляция левантийского дерби
-
"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Утрехтом"
-
2
Отец Мбаппе назвал любимых футболистов
-
"Реал Сосьедад" упустил победу над "Эйбаром" (видео голов)
-
"Торино" - "Кальяри" - 1:1, "Фиорентина" - "Болонья" - 0:0, "Сампдория" - "Дженоа" - 2:0, "Сассуоло" - "Парма" - 0:0 (видеообзоры матчей Серии А)
-
"Арсенал" готов продать Джаку
-
"Бавария" одержала победу над "Фортуной"
-
"Зенит" разгромил "Анжи"
-
"Сампдория" обыграла "Дженоа", "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"
-
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ
-
"Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили
-
Джоуи Бартон напал на тренера "Барнсли"
-
"Ростов" перед матчем со "Спартаком" подготовил болельщикам развлечения в стиле "Игры Престолов"
-
Газинский провел юбилейный матч за "Краснодар" в Премьер-лиге
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|33
|83
|2
|Ливерпуль
|33
|82
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Челси
|33
|66
|5
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|6
|Арсенал Лондон
|32
|63
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|33
|28
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14