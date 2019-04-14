"Ливерпуль" одолел "Челси" и вернулся на первое место в АПЛ

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"Ливерпуль" одолел "Челси" и вернулся на первое место в АПЛ

В центральном поединке 34-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Челси".

Победу мерсисайдцам принесли голы Садио Мане и Мохамеда Салаха. "Ливерпуль" вновь сместил "Манчестер Сити" с первого места, а "Челси" остался на четвертой позиции.

"Ливерпуль" - "Челси" 2:0

Голы: Мане, 51 - 1:0, Салах, 53 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 77), Кейта (Вейналдум, 66), Мане, Фирмино, Салах.

"Челси": Аррисабалага, Эмерсон, Давид Луиз, Аспиликуэта, Рюдигер (Кристенсен, 40), Азар, Лофтус-Чик (Баркли, 75), Виллиан, Жоржиньо, Хадсон-Одои (Игуаин, 56), Канте.

Предупреждение: Аспиликуэта (44).    

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2 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
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19 Фулхэм Фулхэм 34 20
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