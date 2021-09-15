"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги Чемпионов

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"Ливерпуль" одолел "Милан" в матче Лиги ЧемпионовФото: твиттер "Ливерпуля"

В рамках 1-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Ливерпуль" одержал победу над "Миланом".

"Ливерпуль" Англия - "Милан" Италия 3:2

Голы: Томори (аг), 9 - 1:0, Ребич, 42 - 1:1, Браим Диас, 44 - 1:2, Салах, 48 - 2:2, Хендерсон, 69 - 3:2

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 84), Фабиньо, Кейта (Тиаго Алькантара, 71), Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Ориги (Мане, 63), Диогу Жота (Джонс, 71).

"Милан": Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Беннасер (Тонали, 71), Салемакерс (Флоренци, 62), Ребич (Мальдини, 83), Рафаэл Леау (Жиру, 62), Браим Диас.

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