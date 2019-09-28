"Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", продолжая идти в АПЛ без потерь

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"Ливерпуль" одолел "Шеффилд Юнайтед", продолжая идти в АПЛ без потерь

В рамках седьмого тура АПЛ "Ливерпуль" в гостях одержал минимальную победу над "Шеффилд Юнайтед".

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил полузащитник "красных" Джорджиньо Вейналдум.

Мерсисайдцы выиграли все 7 поединков на старте сезона и уверенно лидируют в Премьер-лиге.

"Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" - 0:1

Гол: Вейналдум, 70 - 0:1.

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Норвуд (Кларк, 77), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 60), Флек, О`Коннелл, Макберни.

"Ливерпуль": Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Салах, Фирмино (Милнер, 87).

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