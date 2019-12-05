"Ливерпуль" огласил заявку на Клубный Чемпионат Мира

Тренерский штаб "Ливерпуля" во главе с Юргеном Клоппом определился с заявкой команды на Клубный Чемпионат Мира.

Вратари: Алиссон, Адриан, Эндрю Лонерган;

Защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александр-Арнольд, Неко Уильямс;

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири, Кёртис Джонс, Харви Эллиот;

Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брюстер, Дивок Ориги.

Напомним, что КЧМ-2019 пройдёт в Катаре в период с 11 по 21 декабря.

"Ливерпуль" включится в борьбу за трофей с полуфинальной стадии.

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