"Ливерпуль" определил две трансферные цели на лето 2022 года

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"Ливерпуль" определил две трансферные цели на лето 2022 года Фото: инстаграм Рафиньи

"Ливерпуль" уже начал подготовку к трансферной кампании на лето 2022 года.

Как сообщает Liverpool Echo, в шорт-лист клуба входят вингер "Вест Хэма" Джеррод Боуэн и нападающий "Лидса" Рафинья Диас.

Трансферная стоимость бразильца оценивается в 40 миллионов евро, англичанина - в 35 миллионов.

В этом сезоне Рафинья провел 16 игр, забил 8 голов и отдал один ассист. На счету Боуэна пять голов и пять результативных передач в 25 матчах.

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