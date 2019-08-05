"Ливерпуль" определил двух кандидатов на замену Миньоле

"Ливерпуль" работает над подписанием нового вратаря, который заменит ушедшего в "Брюгге" Симона Миньоле.

По информации Liverpool Echo, в шорт-листе "красных" два основных кандидата - это голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти и свободный агент Адриан, который по окончании прошлого сезона покинул "Вест Хэм".

В минувшей кампании 29-летний англичанин сыграл за "святых" 25 матчей и пропустил 44 гола. На счету 32-летнего испанца 5 игр в составе "молотобойцев" и 8 пропущенных мячей.

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