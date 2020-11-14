"Ливерпуль" определил еще одного кандидата на замену ван Дейку

"Ливерпуль" проявляет интерес к голландскому защитнику Дэрилу Янмаату, сообщает TeamTalk.

По сведениям издания, английский клуб может подписать голландца в связи с травмами защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Впрочем, для этого мерсисайдцам нужно получить разрешение Премьер-лиги. Янмаат является свободным агентом, поэтому может достаться "Ливерпулю" бесплатно.

31-летний Янмаат ранее играл за "АДО Ден Хааг", "Херенвен", "Фейеноорд", "Ньюкасл" и "Уотфорд". За сборную Нидерландов сыграл 34 матча.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на защитника "Арсенала". | http://soccernews.ru