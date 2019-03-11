"Ливерпуль" определил приоритетного кандидата на усиление полузащиты

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"Ливерпуль" определил приоритетного кандидата на усиление полузащиты

"Ливерпуль" определил приоритетного кандидата на усиление полузащиты, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, в летнее трансферное окно "красные" приложат максимум усилий, чтобы купить хавбека "Наполи" Петра Зелински.

В подписании 24-летнего поляка лично заинтересован главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

В текущем сезоне Зелински сыграл за "Наполи" 36 матчей и забил 5 голов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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