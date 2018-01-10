"Ливерпуль" определил пять альтернатив Лемару

Английский "Ливерпуль" определил пять альтернатив своей главной трансферной цели в лице вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по сведениям talksport.com, в случае провала переговоров по игроку монегасков "красные" будут готовы подписать одного из следующих футболистов: Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Рияд Махрез ("Лестер"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм") и Сусо ("Милан").

Напомним, "Ливерпуль" получит до 40 миллионов евро в виде бонусов за трансфер Коутиньо. | soccernews.ru