"Ливерпуль" определил пять альтернатив Лемару

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"Ливерпуль" определил пять альтернатив ЛемаруАнглийский "Ливерпуль" определил пять альтернатив своей главной трансферной цели в лице вингера "Монако" Тома Лемара.

Так, по сведениям talksport.com, в случае провала переговоров по игроку монегасков "красные" будут готовы подписать одного из следующих футболистов: Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Алехандро Гомес ("Аталанта"), Рияд Махрез ("Лестер"), Мануэль Лансини ("Вест Хэм") и Сусо ("Милан").

Напомним, "Ливерпуль" получит до 40 миллионов евро в виде бонусов за трансфер Коутиньо. | soccernews.ru

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