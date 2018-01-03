"Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену Коутиньо

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"Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену КоутиньоАнглийский "Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который уже в ближайшее время может стать игроком каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям The Sun, приоритетными вариантами в качестве альтернативы бразильцу "красные" определили Тома Лемара ("Монако"), Набиля Фекира ("Лион") и Юлиана Дакслера (ПСЖ). Другими кандидатами на замену Коутиньо рассматриваются Мануэль Лансини ("Вест Хэм") и Желсон Мартинш ("Спортинг" Лиссабон).

Напомним, агенты Коутиньо уже прибыли в Лондон. | soccernews.ru

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