"Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену Коутиньо

Английский "Ливерпуль" определил пять возможных кандидатов на замену своему полузащитнику Филиппе Коутиньо, который уже в ближайшее время может стать игроком каталонской "Барселоны".

Так, по сведениям The Sun, приоритетными вариантами в качестве альтернативы бразильцу "красные" определили Тома Лемара ("Монако"), Набиля Фекира ("Лион") и Юлиана Дакслера (ПСЖ). Другими кандидатами на замену Коутиньо рассматриваются Мануэль Лансини ("Вест Хэм") и Желсон Мартинш ("Спортинг" Лиссабон).

Напомним, агенты Коутиньо уже прибыли в Лондон. | soccernews.ru