"Ливерпуль" определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции
"Ливерпуль" определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует El Mundo Deportivo.
Так, по сведениям издания, "красные" проявляют интерес к Алиссону из "Ромы", Ясперу Силлессену из каталонской "Барселоны" и Яну Облаку из мадридского "Атлетико".
Трансфер первого оценивается в 90 миллионов евро, второго - в 60 миллионов евро, а третьего - в 100 миллионов евро.
Напомним, Силлессен уже дал ответ "Ливерпулю". | soccernews.ru
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|Команда
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|2
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|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
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|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31