"Ливерпуль" определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "красные" проявляют интерес к Алиссону из "Ромы", Ясперу Силлессену из каталонской "Барселоны" и Яну Облаку из мадридского "Атлетико".

Трансфер первого оценивается в 90 миллионов евро, второго - в 60 миллионов евро, а третьего - в 100 миллионов евро.

Напомним, Силлессен уже дал ответ "Ливерпулю". | soccernews.ru