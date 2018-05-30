"Ливерпуль" определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции

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"Ливерпуль" определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции"Ливерпуль" определил трех кандидатов на усиление своей вратарской позиции, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, "красные" проявляют интерес к Алиссону из "Ромы", Ясперу Силлессену из каталонской "Барселоны" и Яну Облаку из мадридского "Атлетико".

Трансфер первого оценивается в 90 миллионов евро, второго - в 60 миллионов евро, а третьего - в 100 миллионов евро.

Напомним, Силлессен уже дал ответ "Ливерпулю". | soccernews.ru

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